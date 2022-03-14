家樂福倉儲大火造成空污將遭罰 粉塵釀災可求償

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市楊梅區家樂福倉儲今天發生大火，市政府環保局立即派員前往現場並監測空氣品質，工廠因明顯造成空氣污染，環保局將依法告發處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局下午發布新聞稿表示，環保局接獲消防局通報後，立即派遣6名稽查員前往稽查並與消防局一同應變，同時調度一輛監測車於下風處的仁美國中監測。根據稽查員在廠區下風處以儀器監測總揮發性有機化合物為0.137ppm，尚在標準之內，另外監測大環境空氣品質，就鄰近的環保署空氣品質測站的監測結果屬「良好至普通」等級。

環保局指出，業者因為管理不善導致火警，致使明顯粒狀污染物及異味污染物散佈於空氣造成空氣污染，已經違反空氣污染防制法規定，將依法告發並處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

環保局說，市府另外針對廠房周邊溝渠進行水質採樣，酸鹼度為中性，水溫攝氏21.4度、重金屬銅、鎳未檢出，環保局已責成業者持續進行消防廢水圍堵，並返送回廠內蓄水池。

有關火災產生的廢棄物，也要求業者儘速委託合格清除處理業者處理，並於廢棄物清理前提出處置計畫書，經環保局審查核准後始得清除。

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對於中壢區信義里長邱仁德等人反映，有居民及學生抱怨空氣中瀰漫大量粉塵，甚至有塊狀粉塵落地，環保局表示，初步了解為燃燒後的粉塵，若造成民眾財物損失，建議先拍照記錄，事後再向業者求償。另外也建議下風處的民眾或敏感族群緊閉門窗、減少外出，若要出門務必要戴口罩。

教育局長林明裕則表示，會請各校根據校園的空氣品質斟酌是否取消戶外上課。（編輯：李錫璋）1110314

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲14日上午發生火警，現場火勢猛烈，濃煙更是直竄天際，數公里外的民眾都能清晰看到。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月14日

桃園市楊梅區家樂福倉儲14日發生大火，市府環保局派員前往現場並監測空氣品質，工廠因明顯造成空氣污染，環保局將依法告發處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月14日