桃園楊梅區機油分裝廠清晨大火 起火原因待調查
2022/3/15 09:08（3/15 09:21 更新）
桃園市政府消防局15日表示，凌晨4時16分接獲報案，在楊梅區高上路一段的一處工廠發生火警，火災現場為地上一層的鐵皮結構建築物，無人員受傷受困。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月15日
（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市楊梅區高上路一處工廠，今天凌晨傳出火警，消防人員緊急派出人車前往馳援，所幸沒有人員受傷受困，火勢也在清晨7時18分撲滅，詳細起火原因及財物損失仍在調查中。
桃園市政府消防局表示，凌晨4時16分接獲報案，在楊梅區高上路一段的一處工廠發生火警，立即派出消防人員62名，消防車20輛、救護車1輛前往搶救。
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消防局表示，火災現場為地上1層的鐵皮結構建築物，起火層為第1層，經調查了解，現場並沒有危險物品，火勢燃燒1樓工廠鐵皮內存放物品及建築物外兩輛汽車，燃燒面積100平方公尺，無人員受傷受困。
消防局指出，工廠平時疑似從事機油分裝，但現場沒有招牌，大火燃燒囤放機油，因此消防局也特別派遣3部化學處理車。火勢在清晨7時18分撲滅，至於詳細起火原因及財物損失仍有待後續調查。（編輯：郭諭儒）1110315
桃園市楊梅區高上路一處工廠15日凌晨發生火警，消防人員緊急派出人車前往馳援，火勢在清晨7時18分撲滅，詳細起火原因及財物損失仍在調查中。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月15日
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