台中火警5死屋主稱點火驅蛇 檢警調查釐清

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台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警，消防局獲報到場，救出屋內三代同堂5人送醫，但5人傷重不治。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年1月6日

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區透天住宅今天凌晨火警，屋內三代同堂5人送醫傷重不治，陳姓屋主逃出一度稱是點火驅蛇，但大兒子稱父親精神狀況不穩，火警原因待檢警調查釐清。

66歲陳姓屋主今天在火警發生時自行逃生，他向到場搶救的警消人員表示，因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕，但事後警方詢問陳男現場狀況，他卻說法反覆。

屋主大兒子昨晚至嘉義送貨躲過死劫，上午接獲消息趕回家中，他接受媒體聯訪時表示，父親因生病腳部截肢，近幾個月常說詞反覆、情緒不穩，就醫檢查有幻覺與幻聽等狀況。

屋主大兒子說，他懷疑是1樓電暖器電線走火引發火警，且家中無人飲酒，1樓也無相關易燃物品，不相信是父親引燃造成火勢，「是他縱火那也算了，他是我們的家人，自己的爸爸」。

台中地檢署案發後已指揮警方到場勘驗蒐證，並將會同法醫相驗死者遺體，至於是依人為或過失方向追查，須待消防局火調人員調查釐清。

台中市消防局凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，立即出動消防車17輛、救護車8輛與消防人員84名前往搶救。

消防人員到場時，發現火警現場1樓竄出火煙，立即布署水線搶救，消防人員於屋內救出62歲女性（屋主妻）、38歲女性（屋主女兒）、32歲男性（屋主兒子）、12歲男童（屋主長孫）與1歲男童（屋主外孫）等5人，但都已OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍傷重不治。（編輯：郭諭儒）1120106