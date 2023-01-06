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台中大里住宅火警5死 盧秀燕到場關心救災

2023/1/6 09:20
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區一處透天住宅今天凌晨發生火警，消防局獲報到場搶救，但屋內三代同堂5人救出送醫後傷重不治。台中市長盧秀燕到現場關心救災狀況，市府將協助家屬處理後續。

盧秀燕上午得知消息後立即到現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院慰問家屬，也派員至亞洲大學附屬醫院及中山醫學大學附設醫院大慶院區關心狀況。

台中市消防局凌晨3時52分獲報，大里區東南路一處住宅發生火警，立即出動消防車17輛、救護車8輛與消防人員84名前往搶救。

消防人員到場時，發現火警現場1樓竄出火煙，立即布署水線搶救，消防人員於屋內救出62歲女性、38歲女性、32歲男性、12歲男童與1歲男童等5人，但都已OHCA（到院前心肺功能停止），送醫後仍傷重不治。

警方初步調查，死者為一家三代同堂5人，66歲屋主第一時間已自行脫困，起火原因由消防局火調人員調查釐清。

台中市政府透過文字稿表示，屋主的大兒子正從外縣市趕回台中處理，民政局將持續關心及提供屋主與家屬相關協助，也將致贈慰問急用金，盼協助度過難關。（編輯：管中維）1120106

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#台中市消防局
盧秀燕
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