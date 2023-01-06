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台中大里火災釀5死 屋主列嫌疑人法辦

2023/1/6 17:17（1/6 18:01 更新）
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台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警，陳姓屋主自稱是點火驅趕蛇釀災，但警方下午詢後將他列為案件嫌疑人，依刑法放火罪嫌移送偵辦。中央社記者蘇木春攝 112年1月6日
台中市大里區一處透天住宅6日凌晨發生火警，陳姓屋主自稱是點火驅趕蛇釀災，但警方下午詢後將他列為案件嫌疑人，依刑法放火罪嫌移送偵辦。中央社記者蘇木春攝 112年1月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市大里區透天住宅今天火警，屋內三代同堂5人送醫傷重不治，66歲陳姓屋主自稱點火驅趕蛇，警方下午詢問後，將他列為案件嫌疑人，依刑法放火罪嫌移送台中地檢署偵辦。

66歲陳姓屋主在火警時自行逃生，他向到場搶救的警消人員表示，因家中有蛇，持高粱與酒精點火驅趕，但事後台中市政府警察局霧峰分局警方將陳男帶至成功派出所，詢問現場狀況卻說法反覆。

屋主大兒子昨晚嘉義送貨躲過死劫，上午接獲消息趕回家中，他接受媒體聯訪表示，父親因生病腳部截肢，近幾個月常說詞反覆、情緒不穩，就醫檢查有幻覺與幻聽等狀況，不相信是父親引燃造成火勢。

警方今天下午詢問後，將陳男列為嫌疑人，依刑法放火罪嫌移送台中地檢署偵辦，但因陳男患有糖尿病，每週有3天須定期洗腎，他在移送前須先前往醫院就醫。

台中市消防局凌晨3時52分獲報，大里區東南路住宅發生火警，陳姓屋主自行逃生，消防人員於屋內救出5人，但送醫仍傷重不治。

消防局指出，火警造成陳姓屋主的62歲林姓妻子、38歲大女兒陳女、32歲小兒子陳男、11歲的曹姓長孫與6個月大的曾姓外孫死亡，原先同住的屋主大兒子昨晚到嘉義送貨未歸、女婿在國外工作而逃過死劫。（編輯：郭諭儒）1120106

#台中市消防局
#台中地檢署
#成功派出所
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