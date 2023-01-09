更多編輯台推薦新聞：
林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願
運動

林子偉確定會打經典賽 曾多次表達意願

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣強升1.75角收30.52元 創逾1個月新高
首頁 / 社會

傳前立委丈夫也受害 不法集團涉洗錢逾9億遭起訴

2023/1/9 17:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北9日電）以范姓男子為首的洗錢水房集團，涉嫌協助詐騙集團洗錢逾新台幣9億元，台北地檢署今天依詐欺等罪起訴范男等17名被告。媒體報導潘姓前立委丈夫也受騙，檢方不證實。

去年底九合一選舉期間，為了從源頭阻絕不法金流介入選舉，台灣高檢署協調全國檢察及警調機關，針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等不法金流活動發動查緝專案。檢警調查獲上百件不法金流案，查扣不法所得數億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北地檢署指揮刑事局去年底破獲以范姓男子為首，代號「百老匯」的洗錢水房集團，經初步統計自110年12月至111年9月間總計洗錢金額逾9億元。檢察官今天依詐欺等罪起訴范男等17人。

多家媒體報導，前立委潘維剛的丈夫於110年間遭詐騙集團以LINE投資群組，誆稱透過AI平台投資外匯期貨獲利豐厚，被詐騙5947萬多元，疑與「百老匯」洗錢水房集團有關。檢方對此不願證實。（編輯：李錫璋）1120109

#台北地檢署指揮刑事局
#潘維剛
#百老匯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族