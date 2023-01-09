傳前立委丈夫也受害 不法集團涉洗錢逾9億遭起訴

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（中央社記者林長順台北9日電）以范姓男子為首的洗錢水房集團，涉嫌協助詐騙集團洗錢逾新台幣9億元，台北地檢署今天依詐欺等罪起訴范男等17名被告。媒體報導潘姓前立委丈夫也受騙，檢方不證實。

去年底九合一選舉期間，為了從源頭阻絕不法金流介入選舉，台灣高檢署協調全國檢察及警調機關，針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣等不法金流活動發動查緝專案。檢警調查獲上百件不法金流案，查扣不法所得數億元。

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台北地檢署指揮刑事局去年底破獲以范姓男子為首，代號「百老匯」的洗錢水房集團，經初步統計自110年12月至111年9月間總計洗錢金額逾9億元。檢察官今天依詐欺等罪起訴范男等17人。

多家媒體報導，前立委潘維剛的丈夫於110年間遭詐騙集團以LINE投資群組，誆稱透過AI平台投資外匯期貨獲利豐厚，被詐騙5947萬多元，疑與「百老匯」洗錢水房集團有關。檢方對此不願證實。（編輯：李錫璋）1120109