高市警局「清源專案」大動員 盼讓民眾安心過年

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄大寮一家工廠日前被當作製毒基地，爆發槍擊，釀1死1傷，槍手司男自戕。高市警局今天執行「清源專案」，大動員掃蕩不法，查獲地下賭場、賭博機房各2處，盼讓民眾安心過年。

高雄市政府警察局今天動員所屬17個分局警力，同步執行「清源專案2.0清查行動」，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等從事不法的據點，加強清查盤檢。

警方表示，今天共查獲毒品案5件，帶回5人偵辦；另查獲詐欺通緝犯3件，帶回3人；還發現可疑犯罪場所實體賭場2處、網路賭博機房2處，並將持續蒐證清掃，待時機成熟聲請搜索票執行到案。

此外，去年7至12月期間，清源專案共查獲毒品案17件50人、職業賭場4件45人、詐欺3件12人、非法槍械1件3人。

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警方指出，近期發現不僅過去如博奕網站、職業賭場等犯罪集團藏匿在大樓商辦，也有詐欺集團將帳戶持有人私刑拘禁在日租套房，毒品、槍械工廠則設在偏遠山區廠房或隱匿於民宅。盼透過警民合作，民眾即時通報可疑徵兆，助警方淨化社會治安，守護市民安全。

高雄市政府警察局長林炎田透過新聞稿表示，期許警方持續落實查訪建檔，確實掌握轄區治安狀況，以防制犯罪集團滲入，並在春節期間做好治安維護、維持交通順暢，讓民眾安心過好年。（編輯：黃世雅）1120109