網路簽賭輸光公款謊報被搶 恆春男罪上加罪送辦

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屏東恆春鎮劉姓男子近日報案謊稱遭人搶奪現金，警方偵辦過程發現其中說詞漏洞百出，劉男才坦承是簽賭輸掉公款才謊報被搶，警方訊後將劉男依涉嫌網路賭博及謊報刑案誣告罪嫌移送偵辦。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 112年1月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東恆春鎮劉姓男子近日報案謊稱遭人搶奪現金，警方偵辦過程發現其中說詞漏洞百出，劉男才坦承是簽賭輸掉公款才謊報被搶，警方今天表示，依網路簽賭及謊報刑案誣告罪嫌移送偵辦。

屏東縣警察局恆春分局偵查隊長黃文杰今天接受媒體聯訪指出，劉男報案稱遭人搶奪現金，詢問劉男被害過程，發現說詞漏洞百出，突破心防後，劉男才坦承是沉迷網路賭博，將支付工作用款項用來簽賭，因而無力支付才謊報財物遭搶。

黃文杰表示，訊後以劉男涉嫌網路賭博及謊報刑案誣告罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。

另外，恆春警方也接獲有職業賭場流竄情資。黃文杰指出，麻將賭場隱身倉庫內，持搜索票入內查獲4名賭客、1名賭場主持人、麻將賭具1副、賭資新台幣3000元等。

恆春警方也查獲一處「今彩539」簽注站。黃文杰表示，犯嫌以高於官方賠率方式供人下注，投注80元若簽中「二星」可獲得5300元、簽中「三星」可獲得5萬7000元，吸引民眾下注；警方以涉嫌賭博罪移送偵辦及違反社會秩序維護法裁罰。

恆春分局長林明波強調，今年以來已查獲賭博案4件共7人，賭資逾14萬元，將持續針對職業賭場、六合彩簽賭站等賭博犯行加強查緝，維護恆春地區良好社會風氣。（編輯：陳仁華）1120110