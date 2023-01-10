白牌車收錢載學生上學 駕駛賺百元挨罰10萬

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）公路總局苗栗監理站人員今天會同警方在苗栗市區攔檢一輛白牌車，違規自苗栗火車站搭載3名學生至苗栗農工下車，駕駛賺取車資100元，卻挨罰10萬元並遭吊扣駕照、牌照。

公路總局新竹區監理所苗栗監理站透過新聞資料說明，稽查人員上午偕同員警在苗栗火車站及苗栗農工附近，針對可疑車輛實施攔檢，發現一輛銀色自小客車載3名學生至苗栗農工準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，駕駛一度辯稱載朋友子女上課，但乘客坦承由苗栗火車站搭車至苗栗農工，3人共付車資新台幣100元。

苗栗監理站指出，按公路法第77條規定，未依法申請核准而經營汽車或電車運輸業者，得依違反情節輕重，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，並勒令其歇業，非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕照，並得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

稽查人員上午依規定處罰駕駛人10萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4個月，違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

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苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在苗栗火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，將持續不定期、不定點會同警方在重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查，希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢指出，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，若事故發生將求償無門，搭乘毫無保障，民眾不要為了一時方便搭乘白牌車。（編輯：李錫璋）1120110