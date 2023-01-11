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千元假鈔HR484268XD流竄彰化夜市 高雄槍毒犯也被搜出33張

2023/1/11 11:09（1/11 11:38 更新）
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彰化夜市攤商日前發現千元假鈔流竄，高市刑大111年底查緝林姓槍毒通緝犯到案，搜出33張假鈔，序號竟與彰化假鈔相同，警方訊後將林男依毒品等罪送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
彰化夜市攤商日前發現千元假鈔流竄，高市刑大111年底查緝林姓槍毒通緝犯到案，搜出33張假鈔，序號竟與彰化假鈔相同，警方訊後將林男依毒品等罪送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 112年1月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）彰化夜市攤商日前發現千元假鈔流竄，高市刑大去年底查緝林姓槍毒通緝犯到案，搜出33張假鈔，序號竟與彰化假鈔相同；林男供稱從已過世外籍友人取得，全案依毒品等罪送辦。

彰化夜市攤商發現有假鈔集團成員拿千元鈔票玩遊戲，利用找零機會換回真鈔，且假鈔號碼都為HR484268XD。高雄市警察局刑事警察大隊去年12月26日查緝林姓槍毒通緝犯到案，竟也在他的住處搜出序號編碼相同的33張假千元鈔。

高市警局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，綽號「阿猴」的27歲林男因槍砲、恐嚇取財、過失傷害等案，分別遭各地檢署通緝，其中槍砲通緝刑期更長達8年6個月之久。

但林男不但躲避檢警追查，又想兼營販賣槍毒，並利用林園區一處娃娃機店面樓上套房作為據點，使用封膜機、攪拌機、天然食用色素等材料製作毒咖啡包，並購買槍械改造工具製造槍枝，意圖從中牟取不法利益。

專案小組經蒐證掌握林男行蹤，荷槍實彈埋伏守候，並於去年12月26日趁林男外出返家時當場逮獲；經帶往住處搜索，查扣第二級毒品安非他命11包、第三級毒品咖啡包120包、第三級毒品卡西酮1包、第三級毒品愷他命1包、第三級毒品一粒眠28粒、封膜機1台、K盤1組、天然食用色素5包、槍械改造工具1批、偽造千元鈔33張等贓證物。

警方調查，這33張偽造千元鈔序號編碼全都是HR484268XD，與日前流竄於彰化的假鈔號碼相符，但對來源部分，林男僅供稱是一名已過世外籍友人拿假鈔還債，警方對其說詞持保留態度。全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、偽造貨幣等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將持續追溯毒品來源。

高市刑大指出，適逢重點節日春節將屆，破獲此案對於使用假鈔洗錢歹徒不失為當頭棒喝，起到遏止作用，也能再次宣示市長陳其邁承諾讓民眾安心、快樂過好年決心。（編輯：陳仁華）1120111

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