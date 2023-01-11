母將2歲子關廁所餓死遭重判 嘉檢拘提入監

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義縣林姓女子被控107年遺棄2歲兒子，導致長期處於飢餓後死亡，去年遭重判8年徒刑定讞，因傳喚執行未到案，警方今天前往住處拘提到案，嘉義地檢署送嘉義看守所服刑。

台北市消防局於民國107年11月9日晚間7時獲報，指林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，一名2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，現年25歲林女有輕度智能障礙，在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

檢方指出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

檢方表示，林女隨後長期將男童單獨留置在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，蕭男知道這種狀況，對男童不施予援手，反而每天找林女外出遊玩、吃喝不歸，花林女的錢，進而造成男童狀況持續惡化，最終死亡。男童生長發育遲緩，身高及體重皆處於同年紀3%以下，尤其體重僅5.735公斤。

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台北地檢署依遺棄致死等罪起訴林女，一審台北地院依遺棄致人於死罪，判林女8年徒刑；依妨害幼童發育罪判林女胞兄3年、蕭男2年徒刑；案經上訴，二審台灣高等法院於去年7月間駁回上訴，維持3人刑度，並於去年8月下旬判刑定讞。

台北地檢署依法於去年10月間傳喚林女到案執行，不過，林女並沒有如期到案，因林女戶籍地點在嘉義縣太保市，去年12月間囑託嘉義地檢署執行，不過，林女仍未到案，警方於今天前往林女住處拘提到案，並移送嘉義地檢署，下午則先送往嘉義看守所服刑。（編輯：謝雅竹）1120111