速限80公里飆到184 車主吃2.4萬元罰單扣牌照

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣警察局近日舉發4件嚴重超速違規案，其中一部車輛在台61線速限80公里路段，狂飆達184公里，警方依法舉發，對車主開出2萬4000元罰單並吊扣牌照半年。

苗栗縣警察局自元旦啟動為期1個月的112年加強重要節日安全維護工作，為維護轄區交通順暢，針對易違規超速及肇事路段編排固定、非固定式測速照相勤務。

縣警局交通隊今天公布新聞資料表示，執法首週即舉發4件嚴重超速逾60公里違規單，分別在台61線快速公路97.55公里及台6線5.5公里處各舉發2件。

交通隊指出，根據檢視4張違規超速採證照片，赫然發現，其中一輛自小客車行經後龍鎮台61線97.5公里北上路段，行車速度高達184公里，較該路段速限80公里，超過104公里，行車速度比速限多出1倍，嚴重影響用路人安全；同路段不同時間，也拍到另一輛車時速達170公里。

另外2件舉發案件則在苗栗市台6線5.5公里處，該路段速限60公里，2部自小客車車速分別為121公里、122公里遭測速照相取締。

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警方表示，依道路交通管理處罰條例第43條規定，行車速度超過規定之最高時速60公里者，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。對於4件嚴重超速違規車主，依情節分別開出2萬4000元、1萬2000元及8000元不等的罰單，並吊扣汽車牌照6個月。

苗栗縣警察局長陳武康呼籲，駕駛人切勿超速行駛，避免車輛失控發生交通事故，造成車輛及人員損傷，還得面臨刑、民事究責，得不償失。（編輯：李錫璋）1120111