新北市立火化場與殯儀館公務員涉貪 1人聲押12人交保
2023/1/12 09:54（1/12 10:35 更新）
新北市立火化場與殯儀館13名公務人員疑涉收殯葬業者賄賂。圖為新北市立殯儀館。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者高華謙新北12日電）新北市立火化場與殯儀館13名公務人員疑涉收殯葬業者賄賂，新北檢今天凌晨複訊完畢，聲請羈押禁見火化場林姓員工，火化場席姓班長以新台幣20萬元交保，其餘公務員10萬元交保。
檢廉調查，火化場9名員工與殯儀館4名遺體冷藏室人員疑涉長期收受殯葬業者數百元到數千元不等紅包，分別配合在特定時辰入塔安置，及讓遺體進館過程順利等。
台灣新北地方檢察署昨天指揮法務部廉政署等兵分53路搜索，通知13名公務員、12名殯葬業者等共25名被告及1名證人到案說明。
檢察官複訊後，認13名公務員涉嫌違反貪污治罪條例「公務員對於職務上行為收受賄賂」罪嫌，聲押禁見有勾串共犯或證人之虞的林姓被告。
業者部分，檢察官認為涉嫌違反貪污治罪條例「對於公務員不違背職務之行為交付賄賂」罪嫌，諭知陳姓與呂姓業者分別以10萬元與1萬元交保，其餘請回。（編輯：李明宗）1120112
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