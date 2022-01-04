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屏東市立殯儀館5員工索紅包10年 被判刑3至5年

2022/1/4 10:07
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東市立殯儀館前公務員3人及2名前臨時人員，從95年至104年間，共向死者家屬收取紅包近2500萬元，屏東地方法院日前依貪污罪判刑5人3年8個月至5年不等徒刑，褫奪公權2至3年。

這起市立殯儀館長期收紅包案，前後時間長達10年，3名前公務員、2名臨時員及1名行賄殯葬業者在民國109年6月被屏東地檢署依貪污等罪起訴。

屏東地方法院去年12月30日判決，5名殯儀館前員工各被判刑3年8個月至5年不等徒刑，並褫奪公權2至3年，康姓業者則被褫奪公權1年，緩刑2年，都可上訴。

檢警調查，屏東市殯儀館蔡姓、郭姓、洪姓公務人員自95年1月間起，向死者家屬每人收取每具遺體火化費用新台幣1000元，99年起，3名公務人員則推由蘇姓及李姓臨時人員向死者家屬收取賄款，所收賄款並由康姓殯葬業者保管並每月分紅。

檢方調查，如果家屬要指定火化日期或時段，則加收俗稱插爐費用每具遺體2000元。檢方推估，10年下來累積經手3萬多具遺體，累積得手金額約2500萬元。

3名公務員及2名臨時員在案件爆發後，辦辭職或退休。（編輯：陳仁華）1110104

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