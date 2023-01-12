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高雄格鬥賽30歲選手重傷不治 主辦方對手共4人送辦

2023/1/12 11:26（1/12 12:10 更新）
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高雄左營一家武館7日舉辦娛樂格鬥賽，30歲林姓選手賽後突然不適，送醫後11日宣告不治。（民眾提供）
高雄左營一家武館7日舉辦娛樂格鬥賽，30歲林姓選手賽後突然不適，送醫後11日宣告不治。（民眾提供）
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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市左營區一間武館7日舉辦格鬥賽，30歲林姓選手賽後突然倒地送醫，昨晚宣告不治；警方將白姓對手、主辦方邱男和莊男，以及武館場地負責人陳男4人函送橋檢偵辦。

高雄市左營警分局說明，場地負責人陳男表示，當天觀賽人數約50人，主辦方邱姓負責人有賽事舉辦經驗，事發當天也在現場，並提供比賽切結書，雇有3名EMT醫護人員及民間救護車在場待命。

林男賽後原本還在跟旁人說話，卻突然身體不適倒地，由救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院，收治加護病房陷入昏迷，並在昨天晚間8時10分宣告不治。

警方事後傳喚武館陳姓負責人、主辦單位「拳願娛樂」相關人員，及林男對手白姓男子（26歲）到案說明。白男表示自己是透過網路報名這次比賽，對於比賽過程造成憾事，不便對外多作說明。

警方通報橋頭地檢署相驗林男遺體，釐清事發原因，並依過失傷害致死罪將白男、拳願娛樂邱男和莊男，以及陳姓場地負責人共4人，函送橋頭地檢署偵辦。

事發隔天，武館曾在臉書（Facebook）發文表示，對於賽事中有選手發生嚴重意外，感到非常難過，場館為場地出租方，非活動主辦方，但會積極配合警方調查，若經司法判決有相關責任，也不會逃避。（編輯：陳仁華）1120112

#格鬥
#高雄左營
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