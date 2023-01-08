高雄格鬥賽選手進加護病房 主辦方非體育單位

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄左營一家武館昨天舉辦娛樂格鬥賽，20歲林姓選手賽後不適，送加護病房救治。高雄市政府運發局表示，經查主辦單位是娛樂公司非體育單位，活動也未向公部門報備。

高雄市政府警察局左營分局要求23歲武館陳姓負責人到案說明，陳男表示當天出租場地給活動主辦方「拳願娛樂」現年20歲的邱姓負責人，賽後林姓選手原本在跟旁人說話，卻突然不適，由現場主辦單位請的救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院，陷入昏迷，目前仍在加護病房治療中。

高雄市政府運發局長侯尊堯今天接受中央社記者電訪說明，經查主辦單位是一家娛樂公司，而非體育單位，加上活動並沒有向公部門報備、申請指導或請求協助，因此應要自負活動責任。

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侯尊堯說明，正規體育賽事應在中央成立協會、在地方成立委員會，並訂立詳細規則、選手及裁判訓練方式、場地規範等制度，以保障選手安全、確保比賽公平舉行，市府運發局也是透過地方委員會進行體育賽事管理，確定各場比賽皆依標準規範舉辦。

侯尊堯指出，如拳擊運動就有成立相關委員會，有選手等級、護具使用、上場前檢查、停止比賽時機等正式規定；格鬥運動目前在高雄則尚未有委員會立案。至於詳細事發經過，已由警方介入展開調查，將盡力釐清各方責任。（編輯：謝雅竹）1120108