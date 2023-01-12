酒駕肇禍 金門73歲騎士斷魂

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣今天發生一起死亡交通事故。縣警局表示，一輛重機車上午遭到自小客車追撞，陳姓騎士傷重到院前已死亡；自小客車張姓駕駛酒測值超標，將依過失致死及公共危險罪送辦。

縣警局傍晚發布新聞稿表示，金寧鄉環島西路二段靠近金門大學路段，由73歲陳姓老翁騎乘的普重機車上午沿環島西路二段往救國團方向行駛；到接近金門大學前路段遭同向後方，由張姓男子駕駛的自小客車追撞。自小客車前車頭及普重機車後車尾嚴重毀損，陳姓老翁傷重，到院前已死亡。

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金城分局一組組長呂世注說明，警方初步調查36歲的張姓駕駛有酒後駕車行為，測得酒測值為0.7MG/L，將依過失致死及公共危險罪移送福建金門地方檢察署。詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條提高酒駕刑責修正，最高可處新台幣36萬元罰鍰，肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕駛執照，並不得再考領；再犯時因而致人於死者，將處無期徒刑或5年以上有期徒刑。（編輯：黃世雅）1120112