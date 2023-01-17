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花蓮港公廁觀景台火警 燃燒仙女棒慶生釀禍

2023/1/17 11:02（1/17 11:16 更新）
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花蓮港航道旁公廁16日深夜發生火警，消防人員獲報到場已烈焰濃煙竄天，火勢在半小時內控制，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
花蓮港航道旁公廁16日深夜發生火警，消防人員獲報到場已烈焰濃煙竄天，火勢在半小時內控制，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮港航道旁公廁昨天深夜發生火警，木製觀景台全部燒光。警方今天接獲陳姓等3民眾報案稱，為慶生燃燒仙女棒，離去後回頭發現公廁冒出濃煙，才趕緊向119報案。

花蓮縣消防局表示，昨晚10時許接獲民眾報案，位於花蓮港內港航道親水遊憩區步道旁、17號碼頭附近的一座公廁起火，隨即派遣6車11人出動滅火，半小時即控制火勢，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光，詳細起火原因待調查。

由於港區入夜後鮮少有遊客會前往，警消懷疑起火原因不單純，調閱附近監視器清查。

花蓮港務警察總隊指出，今天接獲陳姓等3名民眾報案稱，為慶祝生日購買仙女棒及蛋糕前往花蓮港航道公廁上方木造景觀平台處，以燃燒仙女棒方式慶祝後一起離去。徒步走到花蓮港景觀橋約5分鐘，回頭發現公廁上方處冒出濃煙已燃燒，陳姓民眾立即以行動電話向119報案。

花蓮港務警察總隊釐清相關案情後，將涉嫌人依公共危險罪嫌移送偵辦。（編輯：郭諭儒）1120117

內政部警政署花蓮港務警察總隊指出，有民眾購買仙女棒及蛋糕前往花蓮港航道公廁上方木造景觀平台處，以燃燒仙女棒方式慶生引發火警，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
內政部警政署花蓮港務警察總隊指出，有民眾購買仙女棒及蛋糕前往花蓮港航道公廁上方木造景觀平台處，以燃燒仙女棒方式慶生引發火警，所幸無人員受傷，但公廁上方木製觀景台全部燒光。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
#花蓮港
#花蓮港務警察總隊
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