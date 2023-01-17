花蓮遠雄悅來水療池排水孔破裂 旅客險溺臀瘀青

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮遠雄悅來大飯店室內水療池因池底排水孔破裂，導致客人險些溺水，脫困後臀部受傷瘀青。飯店今晚發布聲明致歉，擬提出賠償，但旅客已向警局備案，後續配合提供相關資訊。

署名Dava Ch在臉書社群貼文，詳細描述1月14日入住花蓮遠雄悅來大飯店在室內水療池遇到的恐怖經驗，因池底的排水孔突然破裂，導致人往下水道拉進去，臀部被強力的水壓往下拉扯，以致於身體呈現V字型狀態（手腳在上屁股在下），最後奮力掙脫，臀部受傷瘀青。

對此，遠雄悅來大飯店晚間發聲明表示最深歉意。

聲明指事發當時，飯店現場工作人員即上前關切，向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時婉拒，而後自行聯絡律師及報警。

當晚鹽寮派出所員警到飯店了解情況，旅客同意就醫，由飯店人員陪同旅客前往門諾醫院就醫及驗傷，並至警察局備案、完成筆錄。當日飯店人員欲提出賠償措施，旅客表示因後續進入法律程序，不願了解飯店提出的補償方案，飯店即尊重這名旅客，配合執法單位提供相關資訊。

事發當時，飯店立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備。飯店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。

花蓮縣觀光處副處長林加昌受訪說，遠雄悅來等為觀光飯店，業管單位為交通部觀光局；但這也影響花蓮觀光形象，會持續了解、關心，業者對此意外事件是否好好處理。

對於觀光飯店的安全措施，地方政府配合觀光局、營建署，針對消防、消保、建管等部分每年都會稽查。（編輯：李錫璋）1120117