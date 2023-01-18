恐喪失社子島專案住宅配售資格 酒駕男急繳罰鍰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北18日電）行政執行署士林分署今天表示，黃姓男子積欠酒駕等罰鍰25萬餘元，位於社子島的房產遭查封，黃男擔心房產遭拍賣將喪失社子島開發案配售專案住宅資格，已委請家人繳清欠款。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，家住台北市士林區社子島的黃男2度酒後騎車遭開罰，連同多次無照駕駛及其他交通違規，總計遭裁罰達新台幣25萬餘元，但遲未繳納。

執行人員近日清查黃男財產，發現名下新增一筆位於社子島房產，本月6日前往張貼封條；黃男6天後隨即委託胞兄到士林分署繳清全部欠款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

士林分署指出，黃男胞兄向執行人員表示，房產是由上一輩傳下來，近來才將稅籍資料變更至弟弟名下，未來社子島若以區段徵收方式進行開發，將以配售專案住宅方式作為安置方案，弟弟為避免房產遭法拍進而喪失配售專案住宅資格，才緊急向親友籌錢。

士林分署強調，酒駕已成全民公敵，對於酒駕裁罰案件絕對迅速強力執行，也呼籲民眾共同拒絕酒駕，遵守交通規則，切勿以身試法；如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣，影響自身權益。（編輯：陳仁華）1120118