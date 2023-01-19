跨國親權案 人本：盼更多孩子意見被法院聆聽

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子爭取女兒親權案，最高法院今天裁定停止執行，女童可留台過年。人本基金會今天肯定法院裁定，希望更多孩子的意見在法庭中受聆聽、被審慎考量。

人本基金會今天發出新聞稿指出，台北地方法院原裁定女童須於寒暑假赴義大利10天、30天與父親會面，詹女不服提起抗告，並聲請停止執行，最高法院今天裁定，在抗告確定前緊急停止執行；女童因此可以安心在台過年。

「台灣已然是一個，會傾全國之力守護小孩的先進國家。」人本對最高法院的裁定感到欣慰，但也提醒，緊急停止執行只能保護孩子到抗告確定前，孩子被強迫出國且無法確保可以回國的狀況，仍隨時都可能發生。

人本基金會轉述女童律師團的聲明，表示這項爭訟並非單一個案，長期以來在與子女親權相關的案件內，兒童的聲音都被嚴重忽視。感謝最高法院願意在農曆春節前，不畏言論壓力、力排眾議聽取兒童意見，並支持兒童可擁有自己的律師。

女童律師團指出，此案件中女童的勇敢，正是讓台灣社會重新面對兒童權利的重要時刻。無論最終司法判決是決定讓兒童與爸爸或是媽媽生活，只有不被迫選擇或分離，才能滋生出健全良好且無恐懼的愛。

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女童母親的律師團也發出聲明，表示最終孩子該在哪裡生活都好，只求孩子在爭訟中能夠確保自己的知情權、訴訟權和表意權徹底落實。女童非常愛爸爸和媽媽，只希望可以在沒有恐懼的情況下愛爸媽，而不須被迫選擇。

聲明中，女童母親並引述大法官許玉秀說過的話：「不能自由的講，就不會自由的想」，相信女童再多與父親相處幾個假期，絕對會好好考慮要在台灣還是義大利生活，「沒有恐懼的意見才是真正的意見。」（編輯：陳政偉）1120119