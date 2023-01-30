苗栗婦初二外出遛狗失聯多日 家屬報警急尋人

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗市一名55歲賴姓婦人農曆大年初二獨自帶2隻狗出門散步後失聯至今，婦人的女兒今天表示，2隻狗都陸續回家，但始終未見母親蹤影，已報警處理，並請大家幫助協尋。

失聯婦人的女兒指出，春節期間，她與父親一如往年回嘉義過年，母親獨自留在苗栗家中，除夕、初一都有打電話與母親聊天，完全沒有異狀，但初三打了5、6通電話均無回應，初四便接獲母親的友人電話詢問有關母親下落，家人警覺不對勁，趕緊北返尋人。

家屬表示，根據監視器畫面，賴姓婦人在初二上午10時38分帶著2隻狗出門散步，當天中午12時53分其中1隻狗自行返家，之後就無婦人現身的畫面。

失聯婦人的女兒指出，根據母親的朋友說法，母親在初二還打電話向朋友拜年，並相約初三聚餐，但自初二下午起母親的手機就呈現關機狀態，初三也未赴約。

她說，母親沒有失智、也沒有精神疾病，母親出門時身上只帶了1支手機，錢包都還留在家中，深怕母親出意外。

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家屬指出，賴姓婦人身高約160公分，棕黑色長髮，失蹤當日身著紫色上衣、黃色帽子、黑色布鞋，最後出現位置在苗栗南勢火車站附近的自行車車道一帶，除報警協尋外，也在臉書（Facebook）社群貼文，希望透過眾人協助，幫忙尋找下落。

對此，苗栗縣警察局苗栗分局文山派出所副所長黃興國表示，26日受理報案後，陸續撥打賴姓婦人手機皆為關機狀態，已擴大調閱周遭路口監視器過濾，另有民間救難協會也加入與警方共同持續協尋中。（編輯：戴光育）1120130