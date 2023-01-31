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女子餐後墜12.5公尺深溝 警消吊掛救援仍不治

2023/1/31 10:07（1/31 10:46 更新）
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南投縣43歲張姓女子30日在苗栗市與朋友聚餐後，獨自步行掉落深約12.5公尺排水溝渠，經吊掛救援仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月31日
南投縣43歲張姓女子30日在苗栗市與朋友聚餐後，獨自步行掉落深約12.5公尺排水溝渠，經吊掛救援仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）南投縣43歲張姓女子昨天在苗栗市與朋友聚餐後，獨自步行掉落深約12.5公尺排水溝渠，經吊掛救援仍傷重不治。警方今天表示，女子抽血有酒精反應，全案待相驗後釐清。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長張中接受媒體聯訪表示，昨天下午1時許接獲民眾報案稱苗栗市信義街與台13線路口旁排水溝，有1名女子掉落深溝，員警立即趕赴現場，但因排水溝與路面落差達12.5公尺，於是請來消防局救難器材車協助救援。

消防救難人員採用吊掛方式，把女子拉回路面，送醫後仍不治身亡。

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張中指出，這名女子原本與朋友在附近小吃店用餐，不知何故獨自一人步行至路旁，並跨過護欄墜落排水溝，附近監視器也拍下女子身影，一同前往用餐的朋友得知訊息，感到十分錯愕。

警方表示，死者經過抽血檢測，換算酒測值達每公升1.0毫克，至於是否為飲酒導致墜落排水溝或有其他因素造成，已通知在場友人及聯絡死者家屬協助釐清，全案將報請苗栗地檢署相驗調查。（編輯：方沛清）1120131

#張中
#苗栗市
#信義街
張中
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