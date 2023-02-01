貢寮台2線下雪？原來是曳引車載石灰粉散落路面

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一輛曳引車1日下午載運碳酸鈣粉末行經新北市貢寮區台2線時，碳酸鈣粉末散落路面，道路一片雪白，暫時單線雙向通行。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月1日

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（中央社記者王朝鈺新北1日電）一輛曳引車今天下午載運石灰粉末，行經新北市貢寮區台2線時，碳酸鈣粉末散落到路面，現場道路一片雪白，暫時單線雙向通行，警方已通知工務單位到場清理。

警方初步瞭解，30多歲方姓男子下午1時許，駕駛曳引車附掛全拖車載運碳酸鈣粉（石灰粉）末，沿台2線往基隆方向行駛，行經113公里處時，疑為閃避坑洞，加上貨物未確實綑綁，使得碳酸鈣粉末散落一地，占據往基隆方向車道。

員警立即實施管制警戒，指揮車輛單線雙向通行，並通報公路總局第一區養護工程處基隆工務段派員到場清理，所幸曳引車沒有翻覆，現場無人因此受傷。

警方表示，將依「道路交通管理處罰條例」規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處駕駛人方男新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1120201