更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄婦遺失平板報案 警協尋發現「山頂洞人」涉侵占

2023/2/3 12:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄一名婦人上月底報案指在五福三路人行道休息時，忘了把平板電腦IPad帶走，員警發現是陳姓男子行經時取走，且發現陳男竟住在壽山某處山洞內，全案依侵占罪函送法辦。

高雄市政府警察新興分局上月底接獲婦人報案，指在五福三路某處人行道座椅休息時，一時疏忽忘了帶走平板電腦IPad，請求幫忙找尋。員警調查發現平板遭一名不明男子取走，並往壽山方向離去，全案受理後先將犯嫌特徵轉知所屬，提醒同仁加強找尋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新興警分局今天新聞稿表示，自強路派出所員警2月1日下午發現相同特徵男子出現在鹽埕區，通知所內巡邏警組前往支援。56歲陳男遭盤查時表示，當天行經五福三路看到這台平板電腦放在人行道座椅上，以為是他人棄置才帶回家。

員警除告誡若拾獲他人物品應立即報警處理，否則可能有觸法疑慮，後續與陳男前往其住處取回平板時，更訝異陳男竟住在壽山某處山洞內，並在洞內找到婦人遺失平板；全案訊後依侵占罪函送高雄地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120203

#五福三路
#高雄市
#壽山
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族