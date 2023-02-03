高雄婦遺失平板報案 警協尋發現「山頂洞人」涉侵占

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄一名婦人上月底報案指在五福三路人行道休息時，忘了把平板電腦IPad帶走，員警發現是陳姓男子行經時取走，且發現陳男竟住在壽山某處山洞內，全案依侵占罪函送法辦。

高雄市政府警察新興分局上月底接獲婦人報案，指在五福三路某處人行道座椅休息時，一時疏忽忘了帶走平板電腦IPad，請求幫忙找尋。員警調查發現平板遭一名不明男子取走，並往壽山方向離去，全案受理後先將犯嫌特徵轉知所屬，提醒同仁加強找尋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新興警分局今天新聞稿表示，自強路派出所員警2月1日下午發現相同特徵男子出現在鹽埕區，通知所內巡邏警組前往支援。56歲陳男遭盤查時表示，當天行經五福三路看到這台平板電腦放在人行道座椅上，以為是他人棄置才帶回家。

員警除告誡若拾獲他人物品應立即報警處理，否則可能有觸法疑慮，後續與陳男前往其住處取回平板時，更訝異陳男竟住在壽山某處山洞內，並在洞內找到婦人遺失平板；全案訊後依侵占罪函送高雄地檢署偵辦。（編輯：孫承武）1120203