台中監獄花燈蟬連燈王 李宗瑞參與作品也獲獎

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（中央社記者劉世怡台北5日電）2023全國花燈競賽，矯正署花燈作品計49座獲獎，台中監獄收容人花燈作品「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」蟬連機關團體組燈王，收容人李宗瑞、董智泰參與製作的花燈也獲獎。

法務部矯正署為向外界傳達矯正機關「延續傳統技藝」、「深耕藝文教化」理念及政策，以及邀大眾一同見證收容人參與「2023台灣燈會花燈競賽」獲獎成果，以示其改悔蛻變，於今天下午舉辦「2023矯正機關全國花燈競賽成果發表會」，部長蔡清祥、交通部觀光局副局長林信任及矯正署長周輝煌等人出席。

蔡清祥致詞指出，他之前指示矯正署將傳統花燈技藝加入技能培訓，鼓勵具藝術天分及勤勉向學的收容人投入花燈創作，在培養專業技能的同時陶冶心性，藉此幫助收容人順利復歸，並利用所學專長創業更生；法務部年年應邀參與台灣燈會全國花燈競賽，展出各種融入燈光美學、環保意識、裝置藝術等巧思的花燈作品。

周輝煌致詞表示，今年矯正機關參賽成績相當亮眼，獲獎比例大放異彩，95件作品參賽，有49件脫穎而出獲獎，更再度獲得「機關團體組」燈王殊榮，回顧矯正機關參加花燈競賽至今，已連續蟬聯14屆燈王，顯示出收容人技藝日益精湛，且創作實力為社會大眾所肯定。

林信任則說，台灣燈會受國外媒體矚目，尤其是收容人的作品，令人讚嘆，今年他也會帶著國外媒體來參觀台灣燈會，一睹風采。

台中監獄典獄長辛孟南表示，這次收容人以「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」花燈作品，再度蟬連機關團體組燈王寶座，作品是以台灣藍鵲、柿子及牡丹為構思，深受專業評審及民眾的好評讚賞。

另外，參賽的收容人董智泰被控20多年前在台北市當街開槍殺害台北市議員陳進棋，遭判無期徒刑確定，目前在嘉義監獄服刑，他參與製作的花燈取名為「喜兔綻春妍、月仙護台灣」，獲得甲等。

至於，涉及性侵多人遭判刑確定，在台北監獄服刑的李宗瑞今年也參與製作花燈「兔躍福門喜臨春」，則是獲得佳作。

矯正署新聞資料指出，2月5日至2月19日台灣燈會期間，矯正機關共95座花燈將於台北市政府前廣場的花燈競賽區展出，歡迎民眾前往賞燈，以具體行動鼓勵收容人繼續努力，迎向光明未來。（編輯：蕭博文）1120205