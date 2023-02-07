失聯移工買奶粉被查獲 妻攜子自行到案將可返鄉

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）印尼籍失聯女移工「小婷」由於丈夫外出買奶粉被查獲送收容，小婷與寶寶頓時失去依靠，後來她得知移民署擴大自行到案專案，求助南投縣專勤隊，辦手續後全家將可返鄉。

印尼籍失聯女移工「小婷」（化名）與同為失聯移工的丈夫生下1名幼子，一家在彰化縣生活，不料小婷的丈夫日前外出買寶寶奶粉時被查獲送至收容所，小婷與寶寶頓時失去依靠，由於小婷無收入、居無定所且須獨力撫養幼子，母子生活陷入困境。

小婷想回國，卻無力負擔新台幣萬元的逾期罰鍰而猶豫，後來在網路上看到內政部移民署擴大自行到案專案，可繳最低逾期罰鍰新台幣2000元，小婷便帶著寶寶到移民署南投縣專勤隊自行到案尋求協助，專勤隊人員了解狀況後立即聯繫服務站協助安置，辦理相關程序及文件後，1家3口將可返國、不再流離失所。

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南投縣專勤隊今天發布新聞稿表示，各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩及協助逾期停（居）留外來人口返國，移民署民國112年2月1日至6月30日推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案且符合資格者，從寬論處採免收容、低罰鍰、不管制，籲逾期停（居）留外來者快自行到案。

南投縣專勤隊指出，入出國及移民法部分條文修正草案送至立法院審查，未來修法後，外國人逾期停（居）留罰鍰將從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，管制來台期間也可能從最高3年增至10年。（編輯：郭諭儒）1120207