楊鴻儒犯雙桶屍案 更一審仍遭判2死刑

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（中央社記者蘇木春台中7日電）男子楊鴻儒覬覦友人同居女友、不滿被懷疑詐賭，先後將2名友人裝入鐵桶載到花蓮棄屍。法院一、二審皆判處他2個死刑，案經最高法院發回，台中高分院更一審今天仍判2個死刑，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，楊鴻儒與陳姓男子結識多年，覬覦陳男的同居女友財產狀況優渥，便決定展開追求。

楊鴻儒認為陳男會造成阻礙難達成目標，竟萌生殺意，假借帶陳男前往南投縣國姓地區遊覽訪友名義，於民國104年6月27日上午駕駛休旅車載陳男，自台中市烏日區的住處出發。

楊鴻儒見對方食用他事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食而陷入昏睡，隨即開車折返住處，將陳男以頭下腳上的方式塞入綠色鐵桶內，並開車前往花蓮縣秀林鄉台8線公路119.2公里處，將裝有陳男的綠色鐵桶推落公路下方山谷，陳男最後窒息死亡。

另外，楊鴻儒與賴姓友人因麻將賭博而熟識，賴男懷疑遭楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露欲對警方檢舉。楊鴻儒表面雖不動聲色，先假意與賴男協商賭資糾紛，邀賴男於104年7月12日上午前往台東旅遊，途中將事先摻入鎮靜安眠藥劑的飲食讓賴男食用，造成賴男陷入昏睡。

楊鴻儒隨即開車折返烏日住處，以同一手法將失去意識的賴男，以頭下腳上方式塞入藍色鐵桶內，並聯繫不知情的友人前往住處，一同開車沿前次殺害陳男的同一路線，將藍色鐵桶載運至花蓮縣秀林鄉台8線公路119公里處，推落公路下方山谷，最後賴男窒息死亡。

台中地院一審、台中高分院二審，皆認為楊鴻儒無教化可能，判處2個死刑、褫奪公權終身。案經楊鴻儒上訴最高法院後，發回台中高分院更審。

案經台中高分院審理後，合議庭認為，2名死者均在鐵桶中在推落山谷之前即已窒息死亡，應該認定楊鴻儒有遺棄屍體犯行。原審判決未審酌法醫研究所意見，而未論以遺棄屍體罪存有瑕疵，因此將原判決予以撤銷改判。

合議庭指出，經囑託學界、精神科醫師、臨床心理師與社會工作師組成跨領域鑑定團，對楊鴻儒進行量刑前調查鑑定，認定他行為時並無精神障礙或其他心智缺陷，或辨識行為違法有減退及喪失情事。

法院審酌，楊鴻儒所犯罪情節及責任嚴重程度，以及從主觀惡性與客觀犯行加以確實考量，認不得已而必須剝奪生命權，與社會永久隔離。

台中高分院今天更一審宣判，楊鴻儒原判決撤銷，另外，2案殺人罪皆判處死刑、褫奪公權終身，合併應執行死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。（編輯：卞金峰）1120207