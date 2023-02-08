女大生左胸12處刀傷遭殺害 肺出血塌陷致命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義市李姓女大生6日遭男友汪男持刀殺害命案，檢警昨天相驗，李女左胸12處刀傷、脖子有勒痕，於今天解剖，發現死者因胸部刺傷內出血，且肺出血塌陷，導致急性呼吸衰竭。

嘉義地檢署表示，20歲李女命案，檢警昨天會同法醫相驗，發現身體有12處穿刺傷，集中在左胸，脖子也有明顯勒痕，因無法檢視傷口深度，加上有窒息致命可能，且李女為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，檢警於今天上午會同法醫解剖釐清死因。

檢方指出，李女左胸有多處穿刺傷，因胸部刺傷嚴重內出血，且肺部因出血過多而塌陷，導致急性呼吸衰竭致命。

檢警表示，李女的家長並不知道女兒有正在交往的男朋友，也不認識汪男，對於其女兒無故遭殺害，相當痛心，除了刑事提告外，並準備對汪男提民事求償，檢方也會協助家屬申請犯罪被害人相關補償。

警方表示，汪男平時在桃園市擔任水電工，住在嘉義市的李女則在中部就讀大學，2人透過網路認識並交往，李女最近1、2個月的假日都會到桃園找汪男遊玩。警方對2人的手機解碼，並無留有發生爭執的訊息，將進一步還回手機所刪除的訊息，釐清案情。

20歲李女6日深夜被發現倒臥在忠孝北街一處停車場旁草地上，滿臉鮮血且傷勢嚴重，緊急送醫急救後，因李女左胸口有穿刺傷口，仍於6日深夜宣告不治。

警方隨即追查涉嫌行凶的27歲汪男動向，發現汪男一路駕車北上返回桃園市八德租屋處，並於昨天凌晨從租屋處19樓墜樓死亡，警方並在其車上發現一把疑似行凶的水果刀。（編輯：黃世雅）1120208

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。