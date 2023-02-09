中警破獲商旅內毒品分裝廠 另逮毒犯共8人起訴

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台中市警方接獲情資指北區某商旅藏有毒品咖啡包分裝廠，經動員警力循線前往查緝，查獲多名涉案人及大批毒品咖啡包及分裝器具。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 112年2月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市警方接獲情資指北區某商旅藏有毒品咖啡包分裝廠，經循線前往查獲多名涉案人及大批毒品咖啡包，警方並在其他樓層查獲通緝犯及毒品，全案依毒品罪共移送8人，日前遭檢方起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊偵一隊今天發布新聞稿表示，警方去年中旬透過與社區鄰里建構的「友善通報網」提供情資，得知台中市北區某商旅內藏有毒品咖啡包分裝廠，立即與台中第二警分局成立專案小組偵辦。

經專案小組持續監控蒐證後，去年7月間前往涉案商旅7樓的客房查緝，查獲36歲張男及28歲王女等2人，正包裝、製造毒品咖啡包，現場查扣毒品咖啡包2212包（毛重5062公克）、半成品706包（1482克）、安非他命4包（毛重8.6公克）與毒品包裝袋等贓證物。

警方並在同層樓其他客房，查獲王女的鄭姓男友，另外查扣安非他命（毛重3.8公克）、咖啡包23包（毛重94.3公克）、吸食器等證物。

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警方在查緝時，商旅2樓某客房內遭通緝的43歲黃男、28歲鄭男見警方敲門，因心虛由廁所窗戶脫逃跳至1樓，被埋伏員警逮捕，房內另有25歲黃男，現場查扣海洛因（毛重4.3公克）、安非他命（毛重18.5公克）、大麻花及大麻種籽等毒品。

毒品咖啡包分裝廠案，警方陸續再拘提共犯葉女及林女到案，連同2樓查獲的案件，共計8人都被依違反毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，檢方已在日前依法起訴。（編輯：黃世雅）1120209