更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

不捨豪宅遭查封 家具商火速繳清欠稅

2023/2/10 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北10日電）一家國際家具貿易公司積欠稅費568萬餘元，卻出售名下4筆總價值2億餘元房產，遭移送行政執行署士林分署執行。士林分署查封公司名下所有不動產後，日前全數追回欠款。

行政執行署士林分署新聞稿指出，遭執行的公司為璦德國際股份有限公司，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，負責人先後於民國109年5月、110年6月，向財政部台北國稅局申請分期繳納民國108年到110年度營利事業所得稅，但至今年1月止，仍滯欠新台幣568萬7586元。

台北國稅局調查後認為，璦德公司今年1月間出售名下位在新北市淡水區4筆不動產，包含1筆土地及3筆建物，價值高達2億多元，顯有利用疫情延緩繳納稅捐時間，移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產以規避稅捐執行嫌疑。

台北國稅局隨即向台北高等行政法院聲請假扣押璦德公司財產獲准，並移送行政執行署士林分署執行。

士林分署指出，案經分署執行官調查後，立刻在農曆年假結束後的第一個上班日，查封璦德公司名下全數不動產，而璦德公司得知豪宅遭查封後，隨即透過律師主動聯繫分署，並於日前繳清欠稅。（編輯：李錫璋）1120210

#行政執行署士林分署
#財政部台北國稅局
#璦德公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族