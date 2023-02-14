反萊豬醫師獲不起訴後 控陳時中求償百萬開庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

多次發表萊劑恐危害健康言論的醫師蘇偉碩遭衛福部告發違反食安法，獲不起訴後，控告時任部長陳時中等人涉誣告罪，並求償100萬元。蘇偉碩（圖）14日到台北地院就求償案出庭。中央社記者劉世怡攝 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北14日電）多次發表萊劑恐危害健康言論的醫師蘇偉碩遭衛福部告發違反食安法，獲不起訴後，控告時任部長陳時中等人涉誣告罪，並求償100萬元。北院今天就求償案開庭，僅蘇男出庭。

全案緣於，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬於民國110年元旦開放進口之前，蘇偉碩多次在網路社群散發萊豬相關訊息，衛福部認定相關言論為不實訊息，依違反「食品安全衛生管理法」告發。

高雄地檢署去年6月間認定蘇男的言論雖有錯誤、過度延伸，但蘇以醫師身分，提醒大眾注意人體健康，並曾公開澄清部分數據錯誤，難認全然惡意，不足以造成重大損害，處分不起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇男去年7月要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，向檢方按鈴控告2人涉犯誣告罪嫌，另認2人虛構他有違法犯意，進而造成他名譽、時間損失，提起民事訴訟向2人求償新台幣100萬元。

台北地院今天就求償案開庭，當事人僅蘇男到庭；陳時中及吳秀梅委任律師主張，衛福部是以機關基於職務行為而告發蘇偉碩，並非陳、吳的個人行為，且蘇男未盡舉證責任。蘇男表示，會再補呈新聞錄影畫面的光碟和截圖作為證據。（編輯：張銘坤）1120214