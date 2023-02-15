嘉縣白骨案採集DNA比對 無名男屍身分待釐清

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）嘉義地檢署今天針對民雄鄉出租套房白骨案安排法醫解剖，已採DNA檢體送驗，比對白骨是否為曾任職嘉基醫院洪姓女放射師；另外，水上鄉無名屍年約2、30歲男性，身分待釐清。

清潔人員12日到民雄鄉某出租套房清掃，因聞到異味通知房東及警方進入，發現房內僅剩頭顱及白骨，警方報相驗。

檢警調查，白骨遺體疑為曾任職嘉基醫院放射師的洪姓女子（48歲），她因病留職停薪，回南投老家休養，疑與家人吵架，1年多前到民雄租屋，未告知家人。

警方檢視洪姓女子的房租合約，她從去年4月起就未繳租金，也未與家人聯絡，而房東因有多間套房出租，未收到房租時只有貼通知，未進一步聯繫，直到發現疑為洪女的頭顱及白骨，才知道此事。

由於骨骸已白骨化，洪女的家人無法確認其身分，法醫採DNA檢體送驗，比對身分。目前排除他殺，至於死亡原因待釐清。

另外，位於水上鄉一具無名男屍高掛在樹上，日前被人發現時已明顯死亡，發出臭味，現場未遺留證件，無法辨識身分。

法醫今天確認無名男屍排除他殺，年約20至30歲間，採指紋比對無法確認身分（無當兵、無前科），也無家屬認領，身分待釐清。

警方表示，無名男屍髮型為中短髮染金褐色，穿著全黑的年輕裝扮，穿3條白線條紋脫鞋，呼籲若有失聯男性親友，請與警方聯絡。（編輯：卞金峰）1120215