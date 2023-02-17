儲開軒吸金案 台北執行分署將拍賣扣案瑪莎拉蒂

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）行政執行署台北分署今天表示，將於24日拍賣台北地檢署偵辦中的儲姓吸金案被告，其名下2輛價值上千萬元的豪華名車瑪莎拉蒂和愛快羅密歐。

台北分署指出，本次拍賣的2輛名車為百富資本控股公司負責人儲開軒所有，儲開軒與曾任國家安全會議會計室主任的父親儲國衡，自民國105年5月間違法銷售海外基金，涉吸金超過新台幣30億元，案件仍在台北地檢署偵查中。

台北分署表示，為貫徹刑法沒收新制，避免扣案車輛長期未使用致價值減損，且本件吸金案被害人眾多，以利被害人日後追償，台北地檢署查扣儲男名下2輛名車，囑託分署在台北地檢署木柵贓物庫廣場公開拍賣變價。

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台北分署新聞稿指出，本次拍賣僅進行1次拍賣程序，若當日未拍定，將不會再行第2拍，車輛型式分別為白色瑪莎拉蒂（Maserati），2015年6月出廠，排氣量2987cc，里程數1萬7734公里，另藍色愛快羅密歐（ALFA ROMEO），2018年10月出廠，排氣量1995cc，里程數6621公里。

台北分署指出，刑法沒收新制自105年上路後，即便案件偵查中，也可徵詢被告後，即法拍地檢署所查扣物件，往後若法院判決被告須沒收犯罪所得，就依法沒收法拍金額，若判決須歸還被告犯罪所得，也可以現金歸還。（編輯：李錫璋）1120217