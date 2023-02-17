亞運龍舟金牌國手陳俞安騎車墜坑亡 家屬提質疑求真相

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亞運金牌龍舟隊隊員陳俞安（前）16日清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，經送醫急救後仍宣告不治。圖為2018年陳俞安出席國慶花車遊行活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園17日電）亞運龍舟金牌國手陳俞安昨天騎車時意外摔進污水下水道工程工作井身亡，陳的父母今天提出警示燈光不足、防護不完全等質疑，盼求真相。桃園市政府水務局表示，維護機制都有正常運作。

年僅28歲的陳俞安昨天清晨5時許騎機車行經桃園區國際路二段、文中路交叉口時發生事故，連人帶車摔進深達14公尺的污水下水道工程工作井內，時隔5個多小時後才被發現。

桃園地檢署今天相驗遺體，陳俞安的父母上午在殯儀館接受媒體聯訪時質疑，現場爆閃燈的燈光不足，他們看監視器畫面，事發後半小時只有右側小燈在閃爍，根本看不到施工處。

家屬也質疑，施工地點柵欄防護不完全、涵洞完全沒有被蓋住，且工人昨天上午8時就發現護欄被撞，卻到上午10時許才報警，有延誤就醫的可能，此外，該處疑似曾發生過多起意外，卻未獲得重視。

陳俞安的母親表示，兒子努力成為國手後為國家爭光，卻因工地疏忽喪失生命，盼相關單位幫忙還原真相。陳俞安的女友也說，事發路段陳俞安走過很多次，是否因為工程疏忽才導致意外發生，盼能查出真相。

對此，桃園市政府水務局表示，現場工程防護措施有3層，包括第1層最外圍的施工圍籬、第2層工作井周園用防墜鐵質護欄保護，以及第3層在工作井下1公尺處吊掛防墜網，並以四角固定在地面。

水務局表示，根據目前掌握的監視器畫面，該工地安全維護機制包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語及安全圍籬等皆正常運作；先前發生過車禍的地點，並非此次事故位置；後續將全力配合檢警調查及行政支援。

警方表示，依照監視器畫面，陳俞安的機車貌似完全沒有煞車，直接撞上施工圍籬，至於是否車速過快、現場燈光不足等情形，案發原因及肇責仍待調查釐清。（編輯：唐聲揚）1120217