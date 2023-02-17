亞運龍舟金牌選手陳俞安騎車墜坑亡 體育署發20萬慰問金

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亞運金牌龍舟隊隊員陳俞安（前）16日清晨騎機車時，連人帶車摔進污水下水道工程的工作井內，經送醫急救後仍宣告不治。圖為2018年陳俞安出席國慶花車遊行活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）2018年亞運金牌的龍舟隊隊員陳俞安昨天騎機車時，摔進污水下水道工程的工作井內，經送醫急救後仍宣告不治，體育署今天表達深感遺憾與不捨，將儘速發慰問金20萬元給家屬。

檢警調查，陳俞安（28歲）昨天凌晨5時許騎機車行經桃園區國際路二段和文中路交叉口時，因不明原因發生事故，連人帶車撞破圍籬護欄、摔進14公尺深的污水下水道工程工作井內，直至同日上午10時許才被發現，經消防人員搶救送醫後不治。

陳俞安曾在2018年亞運輕艇龍舟項目500公尺及1000公尺拿下金牌，因騎車墜入工作井後身亡，體育署今天透過新聞稿表達深感遺憾與不捨。

體育署代理署長林騰蛟表示，將依「教育部體育署辦理體育從業人員急難濟助作業要點」，儘速核給慰問金新台幣20萬元給家屬，表達慰問之意。

此外，體育署已請國訓中心聯絡協會及教練給予關心，並提供必要協助。（編輯：李錫璋）1120217