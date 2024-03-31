花式滑輪溜冰台北公開賽 陳毅帆、洪筱晴摘金

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣「花式滑輪王子」陳毅帆昨天在台北國際花式滑輪溜冰公開賽，短曲因失誤暫居第2，但憑藉著今天長曲出色表現，與洪筱晴分別拿下成年男、女子組金牌。

中華民國滑輪溜冰協會首度舉辦台北國際花式滑輪溜冰公開賽，賽事在台北市立大學天母體育館進行，由杭州亞運金牌洪筱晴、曾6度稱霸世錦賽直排輪花式項目的陳毅帆率領台灣好手參賽，迎接日本、韓國、印度等選手挑戰。

陳毅帆昨天在成年男子組短曲以55.33分居次，今天在長曲中第4位出場，動作乾淨俐落，整體難度都比去年更高，在沒有明顯失誤下完賽，最終獲得全場最高的技術分46.09分、藝術分45.31分，以總分146.73分奪得金牌。

陳毅帆透過大會新聞稿表示，「今天有感覺比較順暢，只可惜有個原本想要3接3動作，臨時改成3接2，但完成的難度確實比去年更高。」

男子短曲領先的林宜學今天在長曲出現失誤，總分只獲143.24分，屈居銀牌，優異的表現依舊獲得陳毅帆讚賞。陳毅帆表示，「他的技術動作很自然，爆發力足，三周跳的發力很完整。」

成年女子組部分，洪筱晴短曲以40.24分領先，今天長曲壓軸登場，拿出今年1月才開始練習的全新曲目，獲得技術分35.95分、藝術分30.40分，以總分106.59分收下金牌。

洪筱晴坦言，還是有點緊張，表現不如練習的時候好，「亞運的曲目完成度更高，但這套曲目又試著增加更多難度，這次大約只完成8成。」（編輯：張雅淨）1130331