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美國組合花滑世青奪冠如願喝珍奶 離台前想逛夜市

2024/3/2 17:07（3/2 17:36 更新）
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2024年世界青年花式滑冰錦標賽2日持續在台北小巨蛋舉行，代表美國出賽的冰舞組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）2日在長曲表現同樣不負眾望、拿下99.60分，以總分169.76分帶走冠軍。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
2024年世界青年花式滑冰錦標賽2日持續在台北小巨蛋舉行，代表美國出賽的冰舞組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）2日在長曲表現同樣不負眾望、拿下99.60分，以總分169.76分帶走冠軍。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）美國組合馬爾克洛夫與內塞特今天拿下世界青年花式滑冰錦標賽冰舞項目冠軍，賽後如願喝到珍珠奶茶，讓2人露出滿足的笑容，預計離台前將走訪台灣夜市，還不忘了請記者推薦夜市和美食。

來自俄羅斯的馬爾克洛夫（Artem Markelov），為了與內塞特（Leah Neset）合作，2020年搬到美國，在克服語言挑戰後，兩人逐步培養出冰上默契，不僅去年大放異彩，在國際滑冰總會（ISU）青少年花式滑冰大獎賽泰國站、日本站以及總決賽都登頂，還連3年稱霸美國花式滑冰錦標賽青年冰舞項目。

2024年世界青年花式滑冰錦標賽在台北小巨蛋舉行，馬爾克洛夫與內塞特短曲以70.16分排名第1，也是唯一短曲分數突破70分大關的組合，今天表現同樣不負眾望，長曲繳出99.60分，總分以169.76分帶走冠軍。

內塞特賽後受訪時表示，拿到冠軍是個很大的成就，2人透過很多努力才走到這一步，希望未來能越來越好。

一旁的馬爾克洛夫則以「難以置信」形容奪冠當下的心情，並坦言還有很多要改進的地方。

馬爾克洛夫先前受訪時透露，這次來台原本想買珍奶，但因語言溝通的問題，只喝到奶茶，而中華民國滑冰協會今天為外國選手完成願望，賽後特別為獲得前3名的組合準備熱的珍奶。

當被記者問到珍奶好不好喝時，美國組合和第2、3名的以色列、德國組合都開心地點點頭。

馬爾克洛夫表示，這次來台已走訪故宮博物院、中正紀念堂，接下來還想逛夜市以及到有沙灘的海邊看風景，只是還沒想好行程的他，直接開口請台灣記者幫忙推薦的夜市和美食。（編輯：陳政偉）1130302

2024年世界青年花式滑冰錦標賽2日在台北小巨蛋進行冰舞長曲項目賽程，美國組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）拿下99.60分位居第一，並以總分169.76分摘下本屆冠軍。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
2024年世界青年花式滑冰錦標賽2日在台北小巨蛋進行冰舞長曲項目賽程，美國組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）拿下99.60分位居第一，並以總分169.76分摘下本屆冠軍。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
美國冰舞組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右3）與內塞特（Leah Neset）（左3）2日在台北成功拿下2024世界青年花式滑冰錦標賽冰舞冠軍，賽後也如願喝到台灣特色的珍珠奶茶，讓2人露出滿足笑容。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
美國冰舞組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右3）與內塞特（Leah Neset）（左3）2日在台北成功拿下2024世界青年花式滑冰錦標賽冰舞冠軍，賽後也如願喝到台灣特色的珍珠奶茶，讓2人露出滿足笑容。中央社記者張新偉攝　113年3月2日
2024年世界青年花式滑冰錦標賽賽程近尾聲，2日揭曉冰舞賽事獎落誰家，最終是由美國組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）摘下冠軍，兩人在頒獎後開心留影。中央社記者張新偉攝 113年3月2日
2024年世界青年花式滑冰錦標賽賽程近尾聲，2日揭曉冰舞賽事獎落誰家，最終是由美國組合馬爾克洛夫（Artem Markelov）（右）與內塞特（Leah Neset）（左）摘下冠軍，兩人在頒獎後開心留影。中央社記者張新偉攝 113年3月2日
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