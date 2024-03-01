花滑世青冰舞奪冠熱門 美國組合想嘗試珍奶

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（中央社記者陳容琛台北1日電）2024年世界青年滑冰錦標賽，今天稱霸冰舞短曲項目的「美國組合」馬爾克洛夫、內塞特笑說，昨天原本想嘗試珍珠奶茶，可惜不會說珍珠的中文，因此沒能如願。

出生於俄羅斯的馬爾克洛夫（Artem Markelov），在2020年選擇搬到美國與內塞特（Leah Neset）搭檔，在克服語言、文化等障礙後，兩人逐漸宰制青年組的冰舞賽場，不僅連續3年在美國花式滑冰錦標賽的青年組冰舞項目奪冠，尤其本季於青年大獎賽的北京站，在短曲以72.48分締造新的世青紀錄。

上屆花滑世青賽以第5名作收，如今馬爾克洛夫、內塞特已經成為今年的奪冠大熱門，而「美國組合」也在今天的短曲完美發揮，最後獲得70.16分技壓全場，以第1名之姿挺進明天的長曲項目。

內塞特透露，賽前感覺很緊張，但告訴自己保持冷靜並享受比賽，「我很開心可以順利完賽。」馬爾克洛夫則表示，試著讓自己享受比賽，投入在這場演出中，「整季我們都維持一樣地努力，即便還有很多進步空間，但我們一直積極改善力量、表現及技術層面等細節。」

內塞特更提到非常喜歡台灣，並以「美麗的國家」形容，「我們有去故宮逛逛，裡面有很多漂亮的藝術品。」不過，讓她感到比較可惜的是，還沒有機會嘗試台灣當地食物，「我們只有在飯店吃飯，但還是覺得很棒。」

馬爾克洛夫補充，昨天本來想要去買珍珠奶茶，無奈不知道珍珠的中文怎麼說，結果只有喝到奶茶，「但我們會再去試試看。」（編輯：陳政偉）1130301