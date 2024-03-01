更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
在野提縮短陸配入籍年限 陸配外配獲身分證不同路徑一次看懂
首頁 / 運動

花滑世青冰舞奪冠熱門 美國組合想嘗試珍奶

2024/3/1 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北1日電）2024年世界青年滑冰錦標賽，今天稱霸冰舞短曲項目的「美國組合」馬爾克洛夫、內塞特笑說，昨天原本想嘗試珍珠奶茶，可惜不會說珍珠的中文，因此沒能如願。

出生於俄羅斯的馬爾克洛夫（Artem Markelov），在2020年選擇搬到美國與內塞特（Leah Neset）搭檔，在克服語言、文化等障礙後，兩人逐漸宰制青年組的冰舞賽場，不僅連續3年在美國花式滑冰錦標賽的青年組冰舞項目奪冠，尤其本季於青年大獎賽的北京站，在短曲以72.48分締造新的世青紀錄。

上屆花滑世青賽以第5名作收，如今馬爾克洛夫、內塞特已經成為今年的奪冠大熱門，而「美國組合」也在今天的短曲完美發揮，最後獲得70.16分技壓全場，以第1名之姿挺進明天的長曲項目。

內塞特透露，賽前感覺很緊張，但告訴自己保持冷靜並享受比賽，「我很開心可以順利完賽。」馬爾克洛夫則表示，試著讓自己享受比賽，投入在這場演出中，「整季我們都維持一樣地努力，即便還有很多進步空間，但我們一直積極改善力量、表現及技術層面等細節。」

內塞特更提到非常喜歡台灣，並以「美麗的國家」形容，「我們有去故宮逛逛，裡面有很多漂亮的藝術品。」不過，讓她感到比較可惜的是，還沒有機會嘗試台灣當地食物，「我們只有在飯店吃飯，但還是覺得很棒。」

馬爾克洛夫補充，昨天本來想要去買珍珠奶茶，無奈不知道珍珠的中文怎麼說，結果只有喝到奶茶，「但我們會再去試試看。」（編輯：陳政偉）1130301

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54