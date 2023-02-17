糾纏女職員涉性騷擾挨罰2萬 法警提告抗罰敗訴

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（中央社記者林長順台北17日電）北部某法院許姓法警被控性騷擾一名金融機構派駐法院的女職員，被地方政府裁罰新台幣2萬元。許男提訴願遭駁回後提行政訴訟。台北高等行政法院判決許男敗訴。可上訴。

判決指出，許男於民國109年間經常到女職員的櫃檯攀談，並在女子遷調前，藉機互加LINE好友，其後多次以LINE傳訊息給女子，女子先「已讀不回」，隨後將許男封鎖。許男不死心，改在女子臉書上以私人訊息留言「不理我，到時我就跑去找你換錢」等語，但女子沒看到。

109年3月11日中午，許男前往女子工作地點外等候，看到女子午休外出用餐，即跟隨攀談並追問為何不回訊息，致導致女子心生畏懼。女子於109年8月初再度奉派至法院支援，許男又前來搭訕，女子冷淡回應。女子後來檢查臉書未讀訊息時，發現許男留言，向法院提出性騷擾申訴。

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案件送地方政府社會局後展開調查，地方政府性騷擾防治委員會認為性騷擾事件成立，依性騷擾防治法裁處許男2萬元罰鍰，許男不服，提起訴願遭駁回，向法院行政訴訟。

北高行認為，許男對女職員有性騷擾行為，已堪認定，地方政府根據性騷擾防治委員會調查後所做的決議，認定性騷擾事件成立，並裁處罰鍰，於法均無不合，判決許男敗訴。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1120217