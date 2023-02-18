反萊豬醫師控陳時中誣告 北檢處分不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）多次發表萊劑恐危害健康言論的醫師蘇偉碩，遭衛福部告發違反食安法獲不起訴，控告時任部長陳時中等人涉誣告罪。北檢今天偵結後，認定陳時中等人罪嫌不足，處分不起訴。

全案起源於，含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）美豬於民國110年元旦開放進口之前，蘇偉碩多次在網路社群、立法院公聽會等場合發表萊豬恐危害健康言論，衛福部認定相關言論為不實訊息，依違反食品安全衛生管理法向警政署告發。

去年6月間，高雄地檢署認定蘇偉碩的言論雖有錯誤、過度延伸，但蘇偉碩以醫師身分，提醒大眾注意人體健康，並曾公開澄清部分數據錯誤，難認全然惡意，不足以造成重大損害，處分不起訴。蘇偉碩去年7月要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，向台北地檢署按鈴控告2人涉犯誣告罪嫌。

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北檢表示，衛福部為食品安全主管機關，就蘇偉碩部分錯誤言論，可能引發民眾恐慌，才發布新聞澄清並告發，因此並非全然無據，亦非憑空捏造，不構成刑法誣告罪，且沒有傳喚陳時中、吳秀梅的必要，因此處分不起訴。

另一方面，蘇偉碩認為陳時中、吳秀梅虛構他有違法犯意，進而造成他名譽、時間損失，向2人提起民事訴訟並求償新台幣100萬元，仍在台北地院審理中。（編輯：李錫璋）1120218