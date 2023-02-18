最高檢察署：貪瀆案定罪率逐年提升 111年達100%

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）最高檢察署日前公布自行政院國家廉政行動建設方案上路後，各地檢署共起訴貪瀆案件4846件、1萬4201人，自4年前定罪率改採精算罪行次數後，去年定罪率達100%。

最高檢統計指出，行政院民國98年核定國家廉政建設行動方案，及法務部訂頒之檢察機關執行肅貪工作實施要點，各地檢署檢肅案件統計，自98年7月至112年1月底止，受理貪瀆案件1萬904件、起訴4846件、起訴1萬4201人，經判決有罪確定的平均定罪率為77.4%。

最高檢表示，98年到106年的定罪率約在80%以下，107年的檢肅貪瀆案件定罪率有86.9%，之後逐年攀升，108年是89.9%，109年是93.9%，110年是96.8%，111年100%。

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最高檢指出，定罪率逐年攀升的原因在於，109年元旦起，以每名被告歷次犯行判決結果統計，不以過去的有罪人數為基準，改採罪行次數為計算基準，並以案件起訴年度為時序點，精準呈現各年度起訴定罪情形。

另一方面，高檢署過去曾成立貪瀆案件無罪判決分析研究小組，分析歸納無罪原因，包含證據能力不足、欠缺犯圖利罪之故意、未釐清行政裁量與違背法令之分際、賄賂與對價關係不明等，並製作案件研析表、偵辦檢察表，以提升未來貪瀆案件起訴後之定罪率。（編輯：李錫璋）1120218