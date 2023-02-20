三民書局創辦人遺產稅5995萬 台北分署全數徵起

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（中央社記者劉世怡台北20日電）三民書局創辦人劉振強逝世後，其遺孀及子女間爆發遺產纏訟未有定案。行政執行署台北分署今天表示，鉅額遺產所產生遺產稅新台幣5995萬多元，已全數徵起。

台北分署指出，三民書局在民國42年由劉振強和2名友人創立，當時因為3人自認只是「3位小民」，所以將書局取名為「三民書局」。創立時三民書局蝸居於台北市衡陽路，與文具行和其他書局共用店面，後來遷居重慶南路，雖然歷經兩名共同創辦人退股等風波，劉振強獨資經營的三民書局仍日益茁壯，歷經近數十年的努力，成為出版1萬多種書籍的業界龍頭，還擁有重慶南路、復興北路兩棟大樓，室內總面積達1200多坪的大型書店。

台北分署指出，劉振強於民國106年1月23日過世後，其遺孀及子女便因遺產問題而纏訟至今，而其遺留的遺產所衍生巨額遺產稅，也因遺產分配問題尚未解決，致使無人可先行代為繳納，台北國稅局並於111年11月移送台北分署執行。

台北分署旋即就劉振強所遺留的遺產展開調查並進行查封或扣押，其中最有價值的是位於台北市復興北路的三民書局總公司以及重慶南路門市部的土地及房屋，初估兩者房地產市值合計可能超過11億元。

但是，有鑑於不動產價值雖高，但恐於拍賣後對三民書局造成影響過鉅，因此台北分署便進而調查其他於執行後較無不良影響的遺產。

台北分署後來調查發現劉振強對台北市政府尚有可請領的土地徵收補償費，台北分署隨即發函扣押，並於確認扣押足額後逕為收取，並在今年2月將遺產稅案件全額清償。（編輯：張銘坤）1120220