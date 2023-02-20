全國第七波安居緝毒 掃蕩上萬犯嫌8220株大麻

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行政院長陳建仁（中）20日至警政署刑事警察局出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會，由海委會主委管碧玲（右起）、內政部長林右昌、法務部長蔡清祥（左起）、行政院政委羅秉成等陪同視察，並表揚緝毒有功人員。中央社記者裴禛攝 112年2月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）警政署刑事局今天發布第七波安居緝毒專案成果，共查獲1萬103嫌、查扣大麻8220株、破獲製毒工廠92座，為歷次專案之最，行政院長陳建仁也特別到場視察成果、慰勞破案人員。

刑事局今天舉行「安居緝毒全國掃蕩，狠斷毒品黑市源頭」記者會，陳建仁到場視察和聽取成果報告，包括法務部長蔡清祥、內政部長林右昌、海委會主委管碧玲、最高檢察署總長邢泰釗和警政署長黃明昭都到場陪同。

陳建仁致詞表示，毒品是萬惡之源，也是政府治安工作最重要一環，台灣高等檢查署去年統籌規劃檢察、調查、警察、海巡、憲兵和關務等六大緝毒系統，於去年7至12月分階段執行第七波安居緝毒專案，重點放在查緝大麻和新興毒品，成果斐然。

根據高檢署統計資料指出，這次專案成果共查獲1萬103人，其中製造運輸販毒2940人，羈押被告700人，都是歷次安居緝毒專案人數最多。另外，毒品查獲量6954.51公斤，查扣大麻8220株，混合式毒品咖啡包4萬633包，破獲製毒工廠92座。查扣犯罪所得現金新台幣9128萬餘元、34車、2253台3C類產品等。

破獲特殊案件部分，刑事局偵三大隊大隊長張文源說明，本案源於新北市警察局於民國110年受理一件父親檢舉績優兒遭毒品危害案件，隨即成立專案小組查緝販賣毒咖啡包集團，經持續溯源偵知此集團以竹聯幫明仁會重要幹部27歲方男、27歲蘇男及26歲藍男為首，規模龐大且為眾多毒品集團的上游。

同時，其販毒網絡遍及宜蘭縣、雙北市、桃園市及彰化縣等12個行政區，儼然為北台灣最大販毒組織。

警方歷經1年半蒐報，見時機成熟，於去年10月中旬動員百警、兵分17路拂曉同步出擊，強力攻堅逮捕方男、旗下幹部和各地藥頭共19嫌，並查獲大批毒品、分裝工具和販毒所得現金72萬餘元。

專案小組持續溯源追查並鎖定此集團位於彰化縣彰化市、和美鎮等2處民宅毒品倉庫，於今年1月9日執行查緝行動，逮捕集團成員林嫌和許嫌2人，並起獲第三級毒品愷他命121公斤（市價逾1.8億元）及分裝工具，一舉殲滅此集團5層販毒網絡及北台灣最大黑幫販毒組織。

台北市警察局刑事警察大隊大隊長盧俊宏也指出，日前偵破以29歲胡男為首的「販毒金鑰匙」7人走私毒品集團案，經專案小組長期鍥而不捨跟監發現，成功鎖定此集團位於桃園市八德區的分裝及藏匿毒品倉庫，並於今年1月上旬掌握犯嫌進貨時機，趁隙強勢攻堅，現場3嫌為躲避警方還藏身於周遭水田土堆內，但仍難逃警法眼遭逮。

現場共查獲毒品愷他命1205包（總淨重1206公斤）、安非他命228包（總淨重227公斤）等證物，初估可供近400萬人次吸食，市值約34億元，全案依毒品危害防制條例移請桃園地檢署偵辦，7嫌都遭收押。（編輯：張銘坤）1120220

行政院長陳建仁（左）20日至警政署刑事警察局出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會，表揚緝毒有功人員。中央社記者裴禛攝 112年2月20日

刑事局20日舉行「安居緝毒全國掃蕩，狠斷毒品黑市源頭」記者會，行政院長陳建仁（中）到場視察和聽取成果報告，包括法務部長蔡清祥（左5）、內政部長林右昌（右6）、海委會主委管碧玲（右5）、最高檢察署總長邢泰釗（左4）和警政署長黃明昭（左）都到場陪同。中央社記者裴禛攝 112年2月20日

行政院長陳建仁（前中）20日由內政部長林右昌（前左）等人陪同，至警政署刑事警察局出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會，視察成果。中央社記者裴禛攝 112年2月20日

行政院長陳建仁（前右3）20日由海洋委員會主委管碧玲（前右起）、法務部長蔡清祥等人陪同，前往警政署刑事警察局出席111年「第七波安居緝毒專案」成果記者會，聆聽警政署簡報查緝毒品成果。中央社記者裴禛攝 112年2月20日