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走私集團變裝夾帶加熱菸彈 桃機海關識破沒入

2023/2/20 22:15（2/20 22:38 更新）
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桃園國際機場國境單位表示，隨著國境解封，台北關近日發現旅客返台時攜帶加熱菸及菸彈案件增多，走私集團也開始活動，集團成員為順利闖關還費心變裝，但仍被海關識破。圖為被依法沒入的加熱菸菸彈。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月20日
桃園國際機場國境單位表示，隨著國境解封，台北關近日發現旅客返台時攜帶加熱菸及菸彈案件增多，走私集團也開始活動，集團成員為順利闖關還費心變裝，但仍被海關識破。圖為被依法沒入的加熱菸菸彈。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月20日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）桃園機場國境單位今天指出，隨著國境解封，昨天共查獲1138條加熱菸彈，當場依法沒入；其中，還有走私加熱菸集團為求順利闖關還費心變裝，但仍遭海關識破。

桃園國際機場國境單位表示，隨著國境解封，台北關發現旅客返台時攜帶加熱菸及菸彈案件增多，走私集團也開始活動，台北關透過大數據分析，鎖定曾大量夾帶加熱菸的游姓女子等3名特定旅客，在3人出境前往日本時就開始留意追蹤。

國境單位指出，游女等3人入境時，海關人員持入境影像卻找不人，經仔細搜尋發現3人刻意繞路從其它航班的行李轉盤處前往通關，立即上前攔查，隨後果然在其行李箱中共查獲夾帶640條菸彈，當場依海關緝私條例沒入。

國境單位表示，游女等3人為闖關可說費盡心思，除把隨身行李中的加熱菸放進託運行李避免查緝，還刻意在裝扮做改變，入境時刻意以髮片及瀏海改變樣貌，與出境的短髮造型大不相同，甚至不使用快速通關，避免留下入境影像規避辨識，但仍難逃海關法眼。

海關關員私下指出，菸害防制法在今年1月間三讀通過修法，納管加熱菸及載具，但新法上路時間仍待公布，若能合法進口，相信走私集團就沒有生存空間。

立法院會今年1月12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，並提高菸品警示圖文比例至50%、禁菸年齡升至20歲。新法將對電子煙非法業者祭出重罰，最高處新台幣5000萬元罰鍰。（編輯：戴光育）1120220

隨著國境解封，沉寂已久的走私加熱菸集團也開始運作，為順利闖關還費心變裝，但仍遭海關識破。桃園機場國境單位20日表示，單是19日就查獲1138條加熱菸彈。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月20日
隨著國境解封，沉寂已久的走私加熱菸集團也開始運作，為順利闖關還費心變裝，但仍遭海關識破。桃園機場國境單位20日表示，單是19日就查獲1138條加熱菸彈。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月20日
#菸害防制法部分條文
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