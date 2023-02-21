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屏警查獲詐騙集團機房 19人羈押禁見獲准

2023/2/21 10:33
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）屏東檢警日前查獲詐騙集團利用民宿做為機房從事詐騙，訊問後，17日向台灣屏東地方法院聲請羈押禁見許姓犯嫌等19人獲准，將持續深入追查。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿表示，許姓犯嫌等19人共組詐騙集團，在屏東縣恆春鎮某處民宿設立詐欺機房，去年12月起分別冒充中國通信管理局、中國公安及中國檢察官方式，向被害人誆稱因案需接受調查，若不配合交付財物恐有刑責等詐術，致使有20多名的中國人民受騙匯款。

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屏檢提及，後續再由詐欺車手提領以掩飾贓款來源及去向，成員獲得不等報酬。

屏檢指出，經掌握事證向屏東地院聲請核發搜索票獲准，執行搜索時集團成員竟抗拒並企圖滅證及脫逃，經警方攻堅搜索扣得重要證物，認為許姓犯嫌等19人，涉嫌組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌重大，且有勾串滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，並於17日裁定准予羈押禁見。（編輯：謝雅竹）1120221

#屏檢
#台灣屏東地方法院
#中國通信管理局
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