中市警銀聯阻防詐奏效 111年攔阻逾5億元詐騙

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市警察局推動「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與金融機構行員合作攔阻民眾遭詐騙，去年共成功攔阻金額逾5.4億元，台中市長盧秀燕今天表揚見義勇為的熱心民眾。

台中市政府下午召開今年首次治安會報暨公安會報聯合會議，盧秀燕在會中感謝各機關於農曆年假期間善盡職守，讓市民安心過好年，並感謝接受表揚的金融機構行員與超商店員的見義勇為與熱心公益。

市警局在會中報告，推動「警銀聯阻防詐」計畫，長期與金融機構行員合作攔阻民眾遭詐騙，也與相關局處成立「打詐台中隊」強化防詐宣導，去年共成功阻詐940件、攔阻金額達5億4461萬餘元。

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盧秀燕認為，台中警銀聯阻有效發揮功能，對於反詐騙工作，警察局領銜並加強各局處跨部門合作；其中，「識詐」（防詐宣導教育）工作第1期執行成果，台中市榮獲中央評比並列六都「特優」，期許今年表現更好。

警察局表示，去年台中市每10萬人口刑案發生數，全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪與犯罪指標發生數均為六都最低，整體治安狀況穩定良好。未來將持續推動識詐宣導與警銀聯阻計畫，並公開表揚有功民眾，透過預防及攔阻防患未然，守護市民財產安全。（編輯：郭諭儒）1120221