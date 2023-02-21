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9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談

2023/2/21 19:09
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）金姓女子涉嫌勾結銀行行員向銀行詐貸2億餘元，部分犯行已遭判刑定讞；北檢今天針對涉案銀行人員展開調查，指揮調查局北機站兵分11路搜索，將約談9名銀行人員到案說明。

檢調獲報，金女涉嫌向地政士借牌，偽造人頭申貸人的任職公司、所得資料、所得單據、買賣契約（AB約，即A、B兩種不同成交價的房屋買賣契約書）等資料，以人頭名義向多家銀行詐貸，藉此以低成本炒房牟利。

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檢調追查，金女從民國100年至105年間，涉嫌以11筆不動產標的，向4家銀行詐貸約新台幣2億餘元，案件經銀行內部稽核發現問題，因此才曝光。

金女涉犯銀行法案件，去年已部分判刑確定。但檢調認為，全案不排除有銀行行員涉案，台北地檢署今天為此指揮調查局北部地區機動工作站兵分11路搜索，約談9名銀行行員、襄理到案，全案依銀行法特別背信罪嫌偵辦。（編輯：蕭博文）1120221

#北檢
#台北地檢署
#銀行法
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