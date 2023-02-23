高市稽查路邊違停 112年取締數較111年同期增3334件

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高雄仁武鳳仁路段日前發生因大型車路邊違停，致機車追撞死亡車禍。高雄市警察局要求各單位落實轄區易肇事路段併排違規停車及大型車違停之稽查取締，以維護民眾行車安全。（高雄市交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 112年2月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄仁武鳳仁路段日前發生因大型車路邊違停，致機車追撞死亡車禍，高市警局要求各單位取締易肇事路段併排違停，今年統計至2月20日共取締1萬352件，較去年同期增加3334件。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，仁武區鳳仁路日前發生因大型車路邊違規停車，遭後方機車不慎撞上，騎士傷重身亡。市警局為防制交通事故發生，要求各單位落實轄區易肇事路段併排違規停車及大型車違停之稽查取締，以維護民眾行車安全。

警方統計，自今年1月1日至2月20日，高市取締併排停車1萬352件，較去年同期增加3334件；取締大型車違規停車共689件，較去年同期增加5件。因違規停車導致的交通事故共24件，較去年同期減少18件。

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警方表示，併排停車及大型車輛違規停車造成道路使用空間縮減，阻礙來往車流動向及用路人視線，導致機車騎士或後方車輛行經時必須偏向內側車道閃避，大幅增加肇事風險，影響民眾生命及財產安全甚鉅。

依據道路交通管理處罰條例第55條、第56條規定，就「臨時違規停車」及「違規停車」等多種違規態樣訂有處罰明文。但交通執法並非防制交通事故唯一方式，仍有賴民眾深植交通安全及法治觀念。（編輯：黃世雅）1120223