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矯正機關人事異動3/6生效 林明達升任矯正署主秘

2023/2/23 20:35
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（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部今天核定新的矯正署人事名單，由台南看守所所長林明達調升矯正署主任秘書，另有24人異動，派令均於3月6日生效。

法務部指出，矯正署現有主任秘書職缺1名、所屬矯正機關首長職缺5名，為期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，辦理職務調整作業，選任適當人員出任新職，以期為矯正業務興革開創新風貌。

職務異動如下：林明達調升矯正署主任秘書，矯正署矯正醫療組組長吳永琛調派台南看守所所長，花蓮看守所所長高千雲調升矯正署矯正醫療組組長，矯正署矯正醫療組副組長江慶隆調派花蓮看守所所長，新店戒治所所長鄭義騰調派桃園監獄典獄長，東成技能訓練所所長吳信彥調派新店戒治所所長。

花蓮監獄典獄長葛煌明調派東成技能訓練所所長，澎湖監獄典獄長蘇坤銘調派花蓮監獄典獄長，矯正署綜合規劃組組長林豐材調派澎湖監獄典獄長，南投看守所所長于淑華調升矯正署綜合規劃組組長，台南監獄副典獄長陳育鼎調升南投看守所所長。

矯正署後勤資源組組長林文宗調派雲林第二監獄典獄長，屏東看守所所長張建國調升矯正署後勤資源組組長，矯正署後勤資源組副組長莊國勝調派屏東看守所所長，泰源技能訓練所所長林振榮調派高雄第二監獄典獄長，基隆監獄典獄長饒雅旗調派泰源技能訓練所所長。

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苗栗看守所所長張龍泉調派基隆監獄典獄長，矯正署教化輔導組副組長黃正勇調派苗栗看守所所長，台東監獄典獄長林順斌調派岩灣技能訓練所所長，基隆看守所所長陳錫樑調派台東監獄典獄長，台北監獄副典獄長李金德調升基隆看守所所長。

高雄戒治所所長黃敬謀調派自強外役監獄典獄長，嘉義看守所所長蘇維闊調派高雄戒治所所長，金門監獄典獄長曾至勳調派嘉義看守所所長，台中監獄副典獄長楊戶政調升金門監獄典獄長。（編輯：戴光育）1120223

#矯正署綜合規劃組
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#矯正署矯正醫療組
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